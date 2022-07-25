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"Невидимые" британские ЗРК Stormer уже работают на южном направлении

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Они видят вражескую авиацию н расстоянии до 18 км

"Невидимые" британские ЗРК Stormer уже работают на южном направлении

фото из свободных источников

Новина українською

Первые шесть зенитно-ракетных комплексов Stormer HVM прибыли в Украину и уже находятся на фронте.

Об этом сообщает ОК "Південь" в фейсбуке.

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"Первые 6 ЗРК Stormer HVM прибыли на фронт в Украину.

Британские "невидимые" ЗРК Stormer HVM "видят" вражеских штурмовиков на расстоянии до 18 км.

Почему именно "невидимые", все из-за их особенности наводить ракеты на цель в полуавтоматическом режиме, это делает британский ЗРК, в прямом смысле слова "невидимым" для бортовых датчиков радиолокационного облучения, которые стоят на вражеских вертолетах и самолетах", - говорится в сообщении.

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В статье: война с Россией
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