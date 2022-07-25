"Невидимые" британские ЗРК Stormer уже работают на южном направлении

Первые шесть зенитно-ракетных комплексов Stormer HVM прибыли в Украину и уже находятся на фронте.

Об этом сообщает ОК "Південь" в фейсбуке.

Читайте также ВСУ проводят мощную операцию на юге страны - ОК Південь