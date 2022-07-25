На фоне войны в Украине Казахстан начал готовить армию для защиты от России

Казахстан на фоне военной операции России на Украине выделил дополнительно почти 1 млрд долларов на оборону. Также республика решила расширить сотрудничество с Китаем и НАТО из-за опасений, что она станет следующей геополитической целью Москвы.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на казахстанских чиновников. В этом году Казахстан увеличил оборонный бюджет дополнительно на 441 млрд тенге, или на 918 млн долларов. Теперь он составляет более 2,6 млрд долларов – в 1,5 раза больше, чем в 2021 году.

Дополнительные средства будут направлены на укрепление оборонных резервов. По словам источников, Казахстан извлек урок из ситуации с Украиной, и считает необходимым реформировать армию, чтобы она была подготовлена к "гибридной войне" с боевыми действиями, кибератаками и дезинформацией.

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"Одно дело, когда у них (России) есть Украина, Восточная Европа и множество других, чтобы нападать. А представьте, если бы Украины не было? Тогда мы были бы следующими?" – говорит казахстанский чиновник.

В этой связи президент Касым Жомарт-Токаев ищет союзников. В апреле министр обороны КНР Вей Фэнхэ приехал в республику и заключил соглашение об укреплении военного сотрудничества Казахстана и Китая. В мае Токаев прибыл в Анкару, где подписал соглашение о производстве турецких беспилотников. "Байрактары" будут выпускаться на совместном предприятии в Казахстане.

Именно после получения поддержки со стороны Китая и Турции Токаев в июне на Петербургском экономическом форуме заявил о непризнании фейковых "ДНР" и "ЛНР". В ответ Россия приостановила экспорт казахстанской нефти через порт Новороссийска. На это Казахстан пригрозил заблокировать параллельный импорт через свои таможенные посты. Ситуация разрешилась возобновлением экспорта нефти.

Западные санкции практически остановили торговлю Казахстана с Европой через Россию. Это вынуждает Астану искать обходные пути через Каспийское море, Азербайджан и Грузию.

По словам руководителя отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрея Грозина, после начала военной операции на Украине в Казахстан зачастили американские чиновники и дипломаты. Замгоссекретаря Дональд Лу и Эрик Курилла призывали Астану поддержать санкции западных стран. В Кремле у чиновников "глаза на лоб полезли" от этого – если Казахстан станет враждебным по отношению к России, то это станет еще большей проблемой, чем Украина.