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Россияне на Херсонщине пытаются навести понтон вместо разрушенного ВСУ моста

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Оккупанты пытаются навести понтон через Ингулец

Россияне на Херсонщине пытаются навести понтон вместо разрушенного ВСУ моста

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Новина українською

Российские военные строят понтонную переправу в Херсонской области. Она должна будет заменить Дарьевский мост, который разрушили ВСУ.

Об этом сообщает депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в Facebook.

"Россияне пытаются возвести понтонную переправу у разрушенного Дарьевского моста. Ну ничего, приготовят новую цель для ВСУ - к тому же, уже и пристрелянную. Ведь как раз повреждение мостов делает невозможным пополнение боеспособности рашистов. Украина, уже официально, контролирует транспортные пути оккупантов, что сильно напрягает Россию", - подчеркнул Хлань.

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При этом, по словам Хланя, ранее один из коллаборантов Кирилл Стремоусов заявлял, что разрушенный мост через реку Ингулец якобы "не играет роли".

Напомним, ранее Хлань заявлял, что украинские военные ударили по Дарьевскому мосту через Ингулец. Это необходимо для нарушения логистики врага.

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В статье: война с Россией Сергей Хлань
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