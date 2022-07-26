Переход Соломона, еще одна потеря Первой лиги, ситуация по Роналду. Главные новости за 25 июля

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за понедельник, 25 июля

На этот раз речь не о трансфере, на котором горняки могли бы заработать. Манор Соломон, как и ранее Тете, приостановил действие своего контракта в соответствии с распоряжениями ФИФА. Израильтянин подписал годичный контракт с "Фулхэмом". То есть фактически речь идет об аренде. Примечательно, что его контракт с "Шахтером" истекает зимой 2023-го, то есть через год Соломон сможет подписать полноценный контракт с другим клубом. За "Шахтер" он отыграл 106 матчей, в которых забил 22 гола.

В среду, 27 июля, киевляне сыграют ответный матч квалификации Лиги Чемпионов против "Фенербахче". Первый поединок, напомним, завершился со счётом 0:0. В Турцию Луческу взял 24 игрока. В общем, все те, кто и должен быть. Отсутствует только Владислав Супряга, таким образом, в заявке будут только два номинальных форварда – Ванат и Беседин.

По информации СМИ, из-за финансовых затруднений следующий сезон пропустит клуб "ВПК-Агро". Владелец Владимир Корсун самостоятельно не в состоянии удерживать клуб, раньше аграриям помогал "Днепр-1", который предоставлял свою базу, но теперь сотрудничество закончилось. Документы о снятии с чемпионата поступят в Дом футбола в ближайшее время. Кроме ВПК-Агро в следующем сезоне не сыграют "Левый Берег", "Краматорск", "Ужгород", "Волынь", "Подолье", "Олимпик", "Альянс", "Агробизнес", "Перемога".

Как сообщает авторитетное издание The Athletic, португалец возвращается в Англию для встречи с боссами и тренером "Манчестер Юнайтед". Ранее 37-летний форвард пропустил предсезонный сбор команды в Таиланде и Австралии по "семейным обстоятельствам". В СМИ неоднократно сообщалось о желании португальца покинуть МЮ, но желающих подписать звездного ветерана не так уж много. Как утверждает журналист Фабрицио Романо, агент Роналду Жорже Мендеш продолжает поиск нового варианта для Криштиана. Хотя у МЮ на него до сих пор рассчитывают.

Клуб из Кривого Рога объявил о подписании контракта с полузащитником Владиславом Семотюком. В прошлом сезоне он был признан лучшим игроком "Прикарпатья". 21-летний хавбек стал 12-м новичком в команде Юрия Вернидуба. А вот "Ворскла" якобы работает над трансфером македонского полузащитника албанской "Тираны" Энура Тотре. По информации СМИ, полтавский клуб готов заплатить 250 тысяч евро за футболиста.

В прошлом сезоне форвард "Сассуоло" Джанлука Скамакка забил 16 голов в 38 матчах. Такая результативность привлекла внимание многих клубов, но наиболее настойчивым оказался "Вест Хэм". Сообщается, что во вторник Скамакка прибудет в Лондон, чтобы пройти медосмотр. Молотобойцы заплатят за игрока 36 млн евро.