Переход Соломона, еще одна потеря Первой лиги, ситуация по Роналду. Главные новости за 25 июля
А также кого Луческу взял в Стамбул и еще один новичок Кривбасса
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UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за понедельник, 25 июля
Шахтер потерял еще одного легионера
На этот раз речь не о трансфере, на котором горняки могли бы заработать. Манор Соломон, как и ранее Тете, приостановил действие своего контракта в соответствии с распоряжениями ФИФА. Израильтянин подписал годичный контракт с "Фулхэмом". То есть фактически речь идет об аренде. Примечательно, что его контракт с "Шахтером" истекает зимой 2023-го, то есть через год Соломон сможет подписать полноценный контракт с другим клубом. За "Шахтер" он отыграл 106 матчей, в которых забил 22 гола.
Динамо улетело в Стамбул
В среду, 27 июля, киевляне сыграют ответный матч квалификации Лиги Чемпионов против "Фенербахче". Первый поединок, напомним, завершился со счётом 0:0. В Турцию Луческу взял 24 игрока. В общем, все те, кто и должен быть. Отсутствует только Владислав Супряга, таким образом, в заявке будут только два номинальных форварда – Ванат и Беседин.
Первая лига теряет десятый клуб
По информации СМИ, из-за финансовых затруднений следующий сезон пропустит клуб "ВПК-Агро". Владелец Владимир Корсун самостоятельно не в состоянии удерживать клуб, раньше аграриям помогал "Днепр-1", который предоставлял свою базу, но теперь сотрудничество закончилось. Документы о снятии с чемпионата поступят в Дом футбола в ближайшее время. Кроме ВПК-Агро в следующем сезоне не сыграют "Левый Берег", "Краматорск", "Ужгород", "Волынь", "Подолье", "Олимпик", "Альянс", "Агробизнес", "Перемога".
Роналду возвращается в Англию
Как сообщает авторитетное издание The Athletic, португалец возвращается в Англию для встречи с боссами и тренером "Манчестер Юнайтед". Ранее 37-летний форвард пропустил предсезонный сбор команды в Таиланде и Австралии по "семейным обстоятельствам". В СМИ неоднократно сообщалось о желании португальца покинуть МЮ, но желающих подписать звездного ветерана не так уж много. Как утверждает журналист Фабрицио Романо, агент Роналду Жорже Мендеш продолжает поиск нового варианта для Криштиана. Хотя у МЮ на него до сих пор рассчитывают.
Кривбасс подписал лидера Прикарпатья, в Ворскле может появиться легионер
Клуб из Кривого Рога объявил о подписании контракта с полузащитником Владиславом Семотюком. В прошлом сезоне он был признан лучшим игроком "Прикарпатья". 21-летний хавбек стал 12-м новичком в команде Юрия Вернидуба. А вот "Ворскла" якобы работает над трансфером македонского полузащитника албанской "Тираны" Энура Тотре. По информации СМИ, полтавский клуб готов заплатить 250 тысяч евро за футболиста.
Вест Хэм работает над трансфером перспективного итальянца
В прошлом сезоне форвард "Сассуоло" Джанлука Скамакка забил 16 голов в 38 матчах. Такая результативность привлекла внимание многих клубов, но наиболее настойчивым оказался "Вест Хэм". Сообщается, что во вторник Скамакка прибудет в Лондон, чтобы пройти медосмотр. Молотобойцы заплатят за игрока 36 млн евро.
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