Оккупанты ударили по Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Харьковской областях

российская армия ударила по Криворожскому и Никопольскому районам в Днепропетровской области, об этом сообщает председатель ОВА Валентин Резниченко. В Широковской громаде враг попал из ствольной артиллерии по селу Кошевое. Повреждена линия электропередач, люди не пострадали. Красногригорьевскую и Марганецкую громады накрыли огнем из РСЗО – там без жертв и разрушений.

Тем временем оперативное командование "Юг" сообщает, что по югу Украины был нанесен массированный ракетный удар по направлению к Черному морю, в том числе с применением авиации.

В Одесской области есть попадание в частные здания прибрежных сел с последующим возгоранием. На местах работают спасатели. Предварительно пострадавших нет. Есть попадание в авторынок, другие открытые территории пригорода.

В Николаевской области атакована портовая инфраструктура, в городе прогремели мощные взрывы. По Николаевскому району нанесен удар с ЗРК С-300 с временно оккупированной Херсонщины.

"По предварительной информации в результате попадания боеприпасов и их обломков поражен объект критической инфраструктуры и автотранспортное предприятие. Предварительно без жертв", – уточнил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Около 5 часов утра оккупанты еще нанесли удары по гражданской инфраструктуре Харькова Слободского района. В результате обстрела горела крыша здания автосалона. Еще несколько снарядов попали по открытым территориям. По предварительным данным областного Центра экстренной медицинской помощи, пострадавших нет. В Чугуеве попадание по критической инфраструктуре. По области в течение суток оккупанты нанесли удары по Циркуновской громаде, пострадал жилой дом. В Балаклейской громаде в результате обстрелов россиян также поврежден объект гражданской инфраструктуры, как сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.