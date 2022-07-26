Мощная бавовна. В Донецке после серии взрывов начался сильный пожар на нефтебазе
Осторожно, работают HIMARS'ы – много видео
Типичный Донецк
В оккупированном Донецке сегодня утром прогремела целая серия взрывов, после чего в городе начался сильный пожар. По информации из местных Telegram-каналов, горит нефтебаза в Буденновском районе города.
По предварительной информации, ликвидирован склад горюче-смазочных материалов россиян.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о результатах работы HIMARS'ов. Он сказал, что американские реактивные системы залпового огня уничтожили около 50 объектов россиян, где те хранили боеприпасы.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Ярмоленко дебютировал за Аль-Айн в контрольном матче
- Россияне на Херсонщине пытаются навести понтон вместо разрушенного ВСУ моста
- "Невидимые" британские ЗРК Stormer уже работают на южном направлении
- ЕС в последний момент убрал крупнейшего российского производителя титана из 7-го пакета санкций
- Как ведьма скажет. Украинские девушки-волонтёры презентовали шикарный календарь. ФОТО
- Свадьба на фоне руин: винничанка поделились фото из разрушенного русской ракетой дома
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти