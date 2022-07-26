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Мощная бавовна. В Донецке после серии взрывов начался сильный пожар на нефтебазе

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Осторожно, работают HIMARS'ы – много видео

Мощная бавовна. В Донецке после серии взрывов начался сильный пожар на нефтебазе

Типичный Донецк

Новина українською

В оккупированном Донецке сегодня утром прогремела целая серия взрывов, после чего в городе начался сильный пожар. По информации из местных Telegram-каналов, горит нефтебаза в Буденновском районе города.

По предварительной информации, ликвидирован склад горюче-смазочных материалов россиян.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о результатах работы HIMARS'ов. Он сказал, что американские реактивные системы залпового огня уничтожили около 50 объектов россиян, где те хранили боеприпасы.

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В статье: война с Россией
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