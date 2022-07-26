Мощная бавовна. В Донецке после серии взрывов начался сильный пожар на нефтебазе

В оккупированном Донецке сегодня утром прогремела целая серия взрывов, после чего в городе начался сильный пожар. По информации из местных Telegram-каналов, горит нефтебаза в Буденновском районе города.

По предварительной информации, ликвидирован склад горюче-смазочных материалов россиян.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о результатах работы HIMARS'ов. Он сказал, что американские реактивные системы залпового огня уничтожили около 50 объектов россиян, где те хранили боеприпасы.