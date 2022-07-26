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Россияне пополняют запасы возле Донецка, ВСУ отбили штурм в направлении Краматорска и Бахмута

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Из сводки от Генштаба

Россияне пополняют запасы возле Донецка, ВСУ отбили штурм в направлении Краматорска и Бахмута

Новина українською

Подразделения российской армии, действующие возле Донецка, пополняют запасы боеприпасов и горюче-смазочных веществ. Оккупанты основные усилия сосредотачивают на попытках улучшить тактическое положение и создать условия для наступления на города Северск и Соледар.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке вторника, 26 июля.

На Краматорском направлении россияне вели штурмовые действия в районах Спорного и Национального природного парка Святые Горы, но украинские воины отбросили противника назад.

Потерями и отступлением закончили для россиян штурмовые действия в районах населенных пунктов Берестово и Семигорье на Бахмутском направлении. При этом подразделения противника пытаются вести наступление в направлении Покровского, боевые действия продолжаются.

Россияне продолжают обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии. Возле Спорного, Серебрянки, Соледара, Веселой Долины и территории Углегорской ТЭС наносили авиационные удары.

Между тем, на Южнобужском направлении армия рф продолжает обороняться, сосредотачивает усилия на недопущении продвижения наших войск. Совершала обстрелы из артиллерии и танков по линии столкновения. Также нанесла авиаудары возле Большого Артакового, Калуги и Ольгиного.

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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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