Газпром без предупреждения повысил давление на газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород

Диспетчеры Оператора ГТС Украины зафиксировали резкий рост давления на магистральном газопроводе "Уренгой-Помары-Ужгород" на участке госграницы россия – Украина. Изменение давления произошло без предупреждения со стороны ОАО "Газпром".

ОГТСУ проинформировал "Газпром", что несвоевременная передача информации о переключении и смене режимов может привести к внештатным ситуациям на магистральном газопроводе, а также напомнил о необходимости согласования действий согласно алгоритму, определенному действующим межоператорским соглашением. Генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон отметил:

"Такие несогласованные действия "Газпрома" вызывают беспокойство. Оператор ГТС Украины настаивает, что оператор российской ГТС должен предоставлять информацию о причинах такого поведения в рамках стандартов соглашений между операторами. Несвоевременное информирование Оператора несет потенциальные риски для штатной работы украинской ГТС. Особенно опасным такой шаг выглядит для Европы, после того как "Газпром" снова снизил транзит через "Северный поток-1" до 33 млн куб. м в сутки".

Напомним, в 2009 году при аналогичных обстоятельствах несогласованных действий между операторами произошла авария на газопроводе Туркменистана.