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Артиллерия, РСЗО и вертолет. Генштаб обновил данные о потерях россиян в войне с Украиной

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Еще немного и будет 40 тысяч убитых оккупантов

Артиллерия, РСЗО и вертолет. Генштаб обновил данные о потерях россиян в войне с Украиной

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные об общих боевых потерях россиян с 24 февраля по 26 июля.

За понедельник, 25 июля, было ликвидировано 170 оккупантов. Таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 39870 человек.

Потери россиян в технике:

  • танков ‒ 1737 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3959 (+9) ед,
  • артиллерийских систем – 880 (+4) ед,
  • РСЗО - 258 (+1) ед,
  • средства ПВО - 117 (+1) ед,
  • самолетов – 222 (+0) ед,
  • вертолетов – 189 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 722 (+3),
  • крылатые ракеты – 174 (+0),
  • корабли /катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2835 (+3) ед,
  • специальная техника – 75 (+2).

Как отмечает Генштаб, наибольшие потери россияне понесли на Бахмутском направлении.

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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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