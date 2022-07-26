Артиллерия, РСЗО и вертолет. Генштаб обновил данные о потерях россиян в войне с Украиной
Еще немного и будет 40 тысяч убитых оккупантов
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные об общих боевых потерях россиян с 24 февраля по 26 июля.
За понедельник, 25 июля, было ликвидировано 170 оккупантов. Таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 39870 человек.
Потери россиян в технике:
- танков ‒ 1737 (+7) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3959 (+9) ед,
- артиллерийских систем – 880 (+4) ед,
- РСЗО - 258 (+1) ед,
- средства ПВО - 117 (+1) ед,
- самолетов – 222 (+0) ед,
- вертолетов – 189 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 722 (+3),
- крылатые ракеты – 174 (+0),
- корабли /катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2835 (+3) ед,
- специальная техника – 75 (+2).
Как отмечает Генштаб, наибольшие потери россияне понесли на Бахмутском направлении.
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