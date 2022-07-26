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"Мы этого не хотели, но это произошло". Эрдоган прокомментировал удар россиян по порту в Одессе

Общие новости
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Как-то очень нейтрально

"Мы этого не хотели, но это произошло". Эрдоган прокомментировал удар россиян по порту в Одессе

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал ракетный удар российских орков по порту в Одессе, который произошел на следующий день после подписания договора по экспорту украинского зерна. Об этом сообщает портал TRT Haber.

"Видим, насколько щепетилен все еще процесс в связи с атакой на порт Одессы в субботу. Мы этого не хотели, но это произошло. Ожидаем, что каждый будет выполнять свою часть операции. Ее провал обернется против нас всех. Мы полны решимости реализовать соглашение со всеми его элементами и наша работа в этом направлении продолжается".

Напомним, 23 июля россия атаковала Одесский морской порт ракетами Калибр. Две из них попали в объекты инфраструктуры, еще две были сбиты силами ПВО. В МИД Украины назвали обстрел "плевком путина в лицо Антониу Гутерришу и Реджепу Эрдогану", так как стране-агрессору понадобилось менее 24 часов, чтобы нарушить договоренности. Поначалу россия даже не призналась в совершении удара.

Читайте такжеРакетный обстрел Одессы - это плевок путина в лицо Гуттериша и Эрдогана, - МИД Украины

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В статье: война с Россией Реджеп Тайип Эрдоган
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Источник:
trthaber.com

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Комментарии (1)
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Весела Дача (Кривий Ріг)
26.07.2022 в 11:16
Поводили по губам тебе, Таипка.
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