"Мы этого не хотели, но это произошло". Эрдоган прокомментировал удар россиян по порту в Одессе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал ракетный удар российских орков по порту в Одессе, который произошел на следующий день после подписания договора по экспорту украинского зерна. Об этом сообщает портал TRT Haber.

"Видим, насколько щепетилен все еще процесс в связи с атакой на порт Одессы в субботу. Мы этого не хотели, но это произошло. Ожидаем, что каждый будет выполнять свою часть операции. Ее провал обернется против нас всех. Мы полны решимости реализовать соглашение со всеми его элементами и наша работа в этом направлении продолжается".

Напомним, 23 июля россия атаковала Одесский морской порт ракетами Калибр. Две из них попали в объекты инфраструктуры, еще две были сбиты силами ПВО. В МИД Украины назвали обстрел "плевком путина в лицо Антониу Гутерришу и Реджепу Эрдогану", так как стране-агрессору понадобилось менее 24 часов, чтобы нарушить договоренности. Поначалу россия даже не призналась в совершении удара.