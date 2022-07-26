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"Террористам захотелось пострелять". Зеленский показал последствия удара по Затоке на Одесщине

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Чудом без жертв

"Террористам захотелось пострелять". Зеленский показал последствия удара по Затоке на Одесщине

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на утренние ракетные обстрелы юга Украины и опубликовал видео последствий в своем Instagram. В комментарии к публикации президентом написано следующее:

"Утро. Обычная деревня Затока. Люди отдыхали и жили. Просто жили. Ни баз, ни войск. Просто террористам из рф захотелось пострелять. За все будут отвечать. Каждый. Каждый "освободитель", который разрушает нашу жизнь".

Утром мы сообщали, что в Одесской области были попадания в частные здания прибрежных сел с последующим возгоранием. На местах работали спасатели. Предварительно пострадавших нет. Есть попадание в авторынок, другие открытые территории пригорода.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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