"Террористам захотелось пострелять". Зеленский показал последствия удара по Затоке на Одесщине
Чудом без жертв
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на утренние ракетные обстрелы юга Украины и опубликовал видео последствий в своем Instagram. В комментарии к публикации президентом написано следующее:
"Утро. Обычная деревня Затока. Люди отдыхали и жили. Просто жили. Ни баз, ни войск. Просто террористам из рф захотелось пострелять. За все будут отвечать. Каждый. Каждый "освободитель", который разрушает нашу жизнь".
Утром мы сообщали, что в Одесской области были попадания в частные здания прибрежных сел с последующим возгоранием. На местах работали спасатели. Предварительно пострадавших нет. Есть попадание в авторынок, другие открытые территории пригорода.
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