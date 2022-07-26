В Херсонской области ВСУ уничтожили пункт управления россиян и полсотни личного состава
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Суспільне Херсон
Вчера, 25 июля, ВСУ нанесли удары по местам развертывания российских подразделений в Херсонской области. За сутки враг потерял пункт управления, склад, 48 солдат и 12 единиц техники. Об этом сообщило оперативное командование "Юг".
За сутки авиация ВСУ нанесла 7 ударов по местам дислокации и развертывания подразделений орков, в том числе по 6 опорным пунктам, скоплениям вооружения и военной техники и по командно-наблюдательному пункту в Бериславском и Херсонском районах области.
Таким образом, украинские военные за сутки уничтожили на юге 48 орков, 4 танка Т-72, пушку-гаубицу 152-мм калибра, самоходную артиллерийскую установку, 3 единицы бронированной и 3 автомобильной техники. Также ВСУ уничтожили пункт управления 11 отдельной десантно-штурмовой бригады россиян и их склад боеприпасов в районе Пятихатки.
ВСУ взяли под огневой контроль важные для россиян транспортные пути в Херсонской области, об этом сообщила представитель оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона: "В настоящее время ВСУ контролируют те транспортные пути, которые для россиян очень важны. В связи с этим они не могут свободно передвигаться, маневрировать, создавать новые ударные группы".
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