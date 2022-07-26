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В Польше выпустили официальную рекомендацию по употреблению формы "в Украине"

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Соседи не подводят.

В Польше выпустили официальную рекомендацию по употреблению формы "в Украине"

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Совет польского языка выпустил рекомендации по употреблению формы "в Украине" вместо "на Украине".

"Учитывая особую ситуацию и особые чувства наших украинских друзей, которые часто воспринимают выражения "на Украине" как отношение к несуверенной стране, Совет польского языка поощряет широкое использование синтаксиса "в Украине" и не считает синтаксис "на" единственно правильным", - говорится в заявлении Совета.

Ранее сформированные формы считают пережитками прошлого.

"Это пережиток старой действительности, а не сомнения в суверенитете Украины, Литвы, Латвии, Беларуси, Словакии или Венгрии (названия этих стран поляки обычно сочетают с предлогом "на"). Однако, независимо от фактических причин языкового обычая, важно, как его воспринимают люди, на которых он влияет", - также отмечается в заявлении.

Впрочем, очевидно, предлог "на" также не считается ошибочным.

"Поэтому пишем "визит президента в Украину", а не "на Украину". Лучше писать о войне "в Украине", чем "на Украине", хотя вторая версия тоже не является неправильной", - подводят итог языковеды.

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В статье: война с Россией
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