В Польше выпустили официальную рекомендацию по употреблению формы "в Украине"

Совет польского языка выпустил рекомендации по употреблению формы "в Украине" вместо "на Украине".

"Учитывая особую ситуацию и особые чувства наших украинских друзей, которые часто воспринимают выражения "на Украине" как отношение к несуверенной стране, Совет польского языка поощряет широкое использование синтаксиса "в Украине" и не считает синтаксис "на" единственно правильным", - говорится в заявлении Совета.

Ранее сформированные формы считают пережитками прошлого.

"Это пережиток старой действительности, а не сомнения в суверенитете Украины, Литвы, Латвии, Беларуси, Словакии или Венгрии (названия этих стран поляки обычно сочетают с предлогом "на"). Однако, независимо от фактических причин языкового обычая, важно, как его воспринимают люди, на которых он влияет", - также отмечается в заявлении.

Впрочем, очевидно, предлог "на" также не считается ошибочным.

"Поэтому пишем "визит президента в Украину", а не "на Украину". Лучше писать о войне "в Украине", чем "на Украине", хотя вторая версия тоже не является неправильной", - подводят итог языковеды.