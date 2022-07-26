Состоялась очередная передача тел. Украина вернула 25 павших защитников

Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула тела еще 25 своих защитников, как сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести, Олега Котенко и других силовых структурм Украины. Процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Напомним, что перед этим, 19 июля, Украина вернула еще 45 тел погибших защитников на подконтрольную территорию. Всего удалось вернуть тела более 400 погибших в течение полномасштабной войны с россией.