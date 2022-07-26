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Состоялась очередная передача тел. Украина вернула 25 павших защитников

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Слава нашим героям

Состоялась очередная передача тел. Украина вернула 25 павших защитников

minre.gov.ua

Новина українською

Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула тела еще 25 своих защитников, как сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести, Олега Котенко и других силовых структурм Украины. Процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Напомним, что перед этим, 19 июля, Украина вернула еще 45 тел погибших защитников на подконтрольную территорию. Всего удалось вернуть тела более 400 погибших в течение полномасштабной войны с россией.

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В статье: война с Россией Герои Украины
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Источник:
minre.gov.ua

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