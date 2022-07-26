СБУ разоблачила планы рф по псевдореферендуму по присоединению оккупированных регионов Украины

Служба безопасности задокументировала, что россия начала активную фазу подготовки псевдореферендума по незаконному "присоединению" временно оккупированных территорий востока нашего государства. Как свидетельствует массив информации, собранный сотрудниками украинской спецслужбы, для проведения так называемого "волеизъявления" враг планирует использовать пророссийскую организацию "Донецкая республика".

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Ранее она действовала только на территории террористической организации ДНР, но сейчас ее географию расширяют. Соответственно, враг планирует и смену названия. Наиболее вероятный вариант, который выберут оккупанты – "большая россия".

По информации СБУ, в составе этого образования уже активно действует более 1000 "активистов", которые ежедневно проводят встречи с населением временно оккупированных территорий. Среди них – агитаторы, блогеры и "дружинники", сотрудничающие с оккупантами. Фактически они вербуют людей, призывая их присоединиться к организации. Они охватили уже более 200 тысяч местного населения.