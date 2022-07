Страны ЕС согласовали план сокращения потребления газа, но есть исключения

Информагентство DPA сообщает, что план стран ЕС предусматривает добровольное сокращение потребления газа на 15% в период с 1 августа 2022 по 31 марта 2023 года.

Как сообщается в релизе совета ЕС, страны сами смогут выбирать меры, с помощью которых будет сокращаться спрос на газ. На прошлой неделе Еврокомиссия предложила чрезвычайные правила, требующие от каждой страны снизить потребление газа в случае дальнейшего сокращения поставок топлива из россии.

В частности, предложение Еврокомиссии по обязательным целям сбережений требует одобрения 15 из 27 стран ЕС. Кроме того, они должны составлять не менее 65 процентов от общей численности населения Евросоюза. Исключения также должны предусматривать, например, что такие страны как Кипр, Мальта и Ирландия не должны быть обязанными экономить газ, пока они не подключены непосредственно к газовой сети другого государства-члена.

После критики первоначального плана к нему добавили исключения для многих стран и отраслей промышленности. Сегодня министры энергетики стран ЕС приняли окончательный вариант. Сегодня цена на газ в Европе впервые с 13 июля превысила отметку 1950$ за 1000 кубометров.

#BREAKING: EU member states have agreed an emergency plan to reduce the bloc's gas consumption in a bid to soften the impact of a potential total stoppage in Russian gas supplies, dpa has learned pic.twitter.com/hxvMwkMFJQ