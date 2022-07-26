Фонд Повернись живим купил для ВСУ беспилотник Bayraktar

Фонд компетентной помощи армии "Повернись живим" приобрел для ВСУ беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2. Об этом сообщается на странице Фонда Facebook. Судя по опубликованному изображению и подписи, беспилотник уже находится в Украине.

Байрактар ТБ2 ("знаменосец") – турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с двигателем внутреннего сгорания и воздушным винтом толкающего типа. Bayraktar TB2 с 4 управляемыми боеприпасами на подвеске может находиться в воздухе от 12 до 24 часов.

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Максимальная дальность управления — до 150 км. Это позволяет вести постоянное дежурство в воздухе и, после выявления целей, быстро выдвигаться к передовой для пуска ракет (время реакции будет гораздо меньше, чем у авиации, что позволяет эффективно поражать цели, доступные лишь короткое время).