Фонд Повернись живим купил для ВСУ беспилотник Bayraktar
У нас на всі доводи росіян є коментар – Байрактар!
Getty Images / Global Images Ukraine
Фонд компетентной помощи армии "Повернись живим" приобрел для ВСУ беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2. Об этом сообщается на странице Фонда Facebook. Судя по опубликованному изображению и подписи, беспилотник уже находится в Украине.
Байрактар ТБ2 ("знаменосец") – турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с двигателем внутреннего сгорания и воздушным винтом толкающего типа. Bayraktar TB2 с 4 управляемыми боеприпасами на подвеске может находиться в воздухе от 12 до 24 часов.
Максимальная дальность управления — до 150 км. Это позволяет вести постоянное дежурство в воздухе и, после выявления целей, быстро выдвигаться к передовой для пуска ракет (время реакции будет гораздо меньше, чем у авиации, что позволяет эффективно поражать цели, доступные лишь короткое время).
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