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Очередной склад боеприпасов россиян уничтожен на Харьковщине - ВИДЕО

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Горит, пылает

Очередной склад боеприпасов россиян уничтожен на Харьковщине - ВИДЕО

фото из свободных источников

Новина українською

На Харьковском направлении уничтожен полевой склад боеприпасов и личный состав российских оккупантов.

Об этом сообщает Стратегическое командование ВСУ.

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"На Харьковском направлении уничтожен очередной полевой состав БК и личный состав. Информация будет постепенно обновляться. Пока отличное видео детонации", - прокомментировали в командовании.

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В статье: война с Россией
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