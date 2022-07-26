Очередной склад боеприпасов россиян уничтожен на Харьковщине - ВИДЕО
Горит, пылает
фото из свободных источников
На Харьковском направлении уничтожен полевой склад боеприпасов и личный состав российских оккупантов.
Об этом сообщает Стратегическое командование ВСУ.
"На Харьковском направлении уничтожен очередной полевой состав БК и личный состав. Информация будет постепенно обновляться. Пока отличное видео детонации", - прокомментировали в командовании.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- АИК - Ворскла: где и когда смотреть матч квалификации Лиги Конференций
- Металлист назвал город, в котором будет базироваться во время проведения УПЛ
- Переход Соломона, еще одна потеря Первой лиги, ситуация по Роналду. Главные новости за 25 июля
- россияне переименовали Северодонецк "в честь" умершего оккупанта
- Криштиану Роналду увеличивает пенис с помощью инъекций ботокса
- Байрактар начинает ревновать. HIMARS тоже стал героем песни. ВИДЕО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти