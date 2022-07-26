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Российские космонавты навсегда покинут МКС

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Большое горе для всей космической науки (на самом деле нет)

Российские космонавты навсегда покинут МКС

фото из свободных источников

Новина українською

"Роскосмос" принял решение выйти из проекта Международной космической станции (МКС). Это произойдет после 2024 года. Россияне хотят создать свою собственную орбитальную станцию.

Об этом заявил новоназначенный глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, его цитируют российские СМИ.

"Вы знаете, что мы ведем работу в рамках международного сотрудничества на Международной космической станции. Безусловно, все свои обязательства мы выполним перед нашими партнерами, но решение и уход с этой станции после 2024 принято", - сказал Борисов в докладе президенту РФ Владимиру Путину.

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Он также заявил, что к этому времени "Роскосмос" начнет формировать российскую орбитальную станцию.

Интересно, что еще месяц назад предыдущий глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявлял, что РФ может продолжить работу на МКС после 2024 года, только если США отменят все санкции против российской космической отрасли.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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beatles (Крижопіль)
26.07.2022 в 17:14
ну якщо афріканськи племена допомогут русне, то полетят, але не далеко!які ж вони кончені, нема слів!
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0
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Беркут88 (Тернопіль)
26.07.2022 в 17:07
Вирішили вгробити свою пілотовану космонавтику (як і усе інше). РОСС раніше 2027-28 років не полетить, якщо полетить взагалі.
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+2
0

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