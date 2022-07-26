Более 100 семей пропавших на Украине российских военных написали письмо Путину
Просят разобраться
regnum.ru
Более 100 семей российских военнослужащих подписали письмо к президенту России Владимиру Путину, в котором потребовали найти их детей, братьев или супругов, участвующих в боевых действиях на Украине. Об этом пишет издание "Север.Реалии" со ссылкой на письмо.
По словам авторов письма, поиск их близких не ведется, "так как они находятся в статусе пропавших без вести". "Родственникам приходится искать факты и доказывать самим, что их сын, муж в плену (погиб) — так по всей стране", — говорится в письме, которое родители и жены военных передали 26 июля в приемную администрации президента.
Обращение подписали 106 семей. Они требуют создать в каждом регионе пункт, где родственникам военнослужащих помогали бы с поиском живых, пленных, раненных и погибших близких, которые находятся на Украине.
Авторы письма также потребовали встречи с министром обороны Сергеем Шойгу, и кроме того, просят президента назначить своего представителя, который отчитывался бы перед родственниками пропавших без вести военных.
Напомним, что Россия начала полномасштабные боевые действия на территории Украины 24 февраля. С тех пор Минобороны дважды отчитывалось о потерях российской армии. Последний раз это произошло 25 марта. Тогда сообщалось, что за время военной спецоперации погиб 1 351 российский военнослужащий, еще 3 825 получили ранения. О том, сколько россиян находится в плену, не сообщалось.
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