Более 100 семей пропавших на Украине российских военных написали письмо Путину

Более 100 семей российских военнослужащих подписали письмо к президенту России Владимиру Путину, в котором потребовали найти их детей, братьев или супругов, участвующих в боевых действиях на Украине. Об этом пишет издание "Север.Реалии" со ссылкой на письмо.

По словам авторов письма, поиск их близких не ведется, "так как они находятся в статусе пропавших без вести". "Родственникам приходится искать факты и доказывать самим, что их сын, муж в плену (погиб) — так по всей стране", — говорится в письме, которое родители и жены военных передали 26 июля в приемную администрации президента.

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Обращение подписали 106 семей. Они требуют создать в каждом регионе пункт, где родственникам военнослужащих помогали бы с поиском живых, пленных, раненных и погибших близких, которые находятся на Украине.

Авторы письма также потребовали встречи с министром обороны Сергеем Шойгу, и кроме того, просят президента назначить своего представителя, который отчитывался бы перед родственниками пропавших без вести военных.

Напомним, что Россия начала полномасштабные боевые действия на территории Украины 24 февраля. С тех пор Минобороны дважды отчитывалось о потерях российской армии. Последний раз это произошло 25 марта. Тогда сообщалось, что за время военной спецоперации погиб 1 351 российский военнослужащий, еще 3 825 получили ранения. О том, сколько россиян находится в плену, не сообщалось.