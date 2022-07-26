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В Чечне безработных мужчин заставляют объяснять, почему они не воюют

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Кадыров обязался перед Путиным еженедельно отправлять для участия в войне в Украине не менее 200 чеченских "добровольцев"

В Чечне безработных мужчин заставляют объяснять, почему они не воюют

Кавказ.Реалии

Новина українською

В Чечне сотрудники военкомата заставляют неработающих мужчин заполнить анкеты с объяснением, почему те отказываются работать в силовых структурах или служить в войсках Минобороны России.

Об этом сообщает "Кавказ.Реалии".

Соответствующая аудиозапись рассылается жителям республики. На аудио женский голос говорит на чеченском о необходимости "срочного заполнения анкеты на неработающих мужчин в возрасте от 21 до 49 лет". Утверждается, что каждый должен объяснить свой отказ или наоборот – заявить о готовности и расписаться в заранее подготовленных бланках. Те, кто имеет группу инвалидности, обязаны предоставить удостоверения. Для сбора информации выделен срок – утро 25 июля.

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В конце июня стало известно о создании четырех именных батальонов в Чечне. Источники "Кавказ.Реалии" в республике рассказали, что силовиков перевели в новые батальоны, так как достаточно "добровольцев" не нашлось.

Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что новые чеченские батальоны были сформированы за счет сотрудников полиции и Росгвардии – сделано это якобы ради высокого уровня профессионализма подразделений, а не из-за нехватки кадров в республике.

Как ранее писал "Кавказ.Реалии", глава Чечни Рамзан Кадыров обязался перед президентом России Владимиром Путиным еженедельно отправлять для участия в войне в Украине не менее 200 чеченских "добровольцев".

Чеченские правозащитные организации и блогеры сообщают, что жителей республики похищают для отправки "добровольцами" на войну против Украины.

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В статье: война с Россией
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