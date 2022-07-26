Германия передаст Украине три реактивные системы залпового огня MARS-II
Со скрипом, но Германия передает вооружение
фото из свободных источников
Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт во вторник заявила, что Берлин передал Украине три обещанные реактивные системы залпового огня MARS-II. Министр не уточнила, о каких именно гаубицах идет речь, а также когда именно Украина получила вооружение.
Об этом сообщает DPA.
В то же время, источник "Украинской правды" в Минобороны утверждает, что Украина пока не получила немецкие MARS-II.
Также Германия, по словам Ламбрехт, передала Украине три самоходных артиллерийских установки, системы противовоздушной обороны IRIS-T и три бронированных ремонтно-эвакуационных машины.
Также Германия, по словам Ламбрехта, осенью готовится передать Украине три самоходных артиллерийских установки, системы противовоздушной обороны IRIS-T (по данным СМИ, Украина решила приобрести 11 таких систем) и три бронированных ремонтно-эвакуационных машин.
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