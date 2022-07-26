Воздушные силы: Утром по Затоке россияне били из 13 самолетов
Было выпущено 13 ракет
фото из свободных источников
РФ нанесла
Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Украины Юрий Игнат, передает Интерфакс-Украина.
"По нашей информации, то, что произошло сегодня ранним утром, сначала были нанесены удары самолетами Су-35 или Су-30 с акватории Черного моря. Базирование самолетов - аэродром Ахтубинск. Около полпятого были тремя этими самолетами нанесены удары ракетами Х-59, вылетело 5 ракет по преимущественно по Одесской области, район Затоки и другие места", - сказал Игнат на брифинге.
По его словам, через полчаса сразу же 10 дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли еще 8 ударов ракетами Х-22 с акватории Черного моря.
"Уже в районе 5 часов утра, через полчаса сразу же 10 самолетов Ту-22М3, это дальние бомбардировщики, район их базирования - на севере от Украины, аэродром Шайковка, Россия. Они перелетели в акваторию Черного моря, и оттуда тоже нанесли 8 ударов ракетами Х-22. Преимущественно тоже по Одесской области, район Затоки, где находится всем известный мост", - рассказал Игнат.
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