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Воздушные силы: Утром по Затоке россияне били из 13 самолетов

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Было выпущено 13 ракет

Воздушные силы: Утром по Затоке россияне били из 13 самолетов

фото из свободных источников

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РФ нанесла удары по Одесской области в районе Затоки во вторник утром с 13 самолетов.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Украины Юрий Игнат, передает Интерфакс-Украина.

"По нашей информации, то, что произошло сегодня ранним утром, сначала были нанесены удары самолетами Су-35 или Су-30 с акватории Черного моря. Базирование самолетов - аэродром Ахтубинск. Около полпятого были тремя этими самолетами нанесены удары ракетами Х-59, вылетело 5 ракет по преимущественно по Одесской области, район Затоки и другие места", - сказал Игнат на брифинге.

По его словам, через полчаса сразу же 10 дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли еще 8 ударов ракетами Х-22 с акватории Черного моря.

"Уже в районе 5 часов утра, через полчаса сразу же 10 самолетов Ту-22М3, это дальние бомбардировщики, район их базирования - на севере от Украины, аэродром Шайковка, Россия. Они перелетели в акваторию Черного моря, и оттуда тоже нанесли 8 ударов ракетами Х-22. Преимущественно тоже по Одесской области, район Затоки, где находится всем известный мост", - рассказал Игнат.

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В статье: война с Россией
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