Евросоюз еще на полгода продлил экономические санкции против России
Теперь - до до 31 января 2023 года
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Евросоюз продлил антироссийские санкции до 31 января 2023 года из-за агрессии россии против Украины. Об этом сообщает пресс-служба совета ЕС.
"Эти санкции, впервые введенные в 2014 году в ответ на действия россии, дестабилизирующие ситуацию в Украине, были значительно расширены с февраля 2022 года в свете неспровоцированной и необоснованной военной агрессии россии против Украины", – говорится в сообщении.
В ЕС подчеркнули, что решительно осуждают российскую агрессию и снова призвали россию немедленно прекратить нападения на мирное население и безоговорочно вывести все свои войска и военную технику со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ.
Напомним, в Официальном журнале ЕС недавно появился текст
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