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Евросоюз еще на полгода продлил экономические санкции против России

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Теперь - до до 31 января 2023 года

Евросоюз еще на полгода продлил экономические санкции против России

фото из свободных источников

Новина українською

Евросоюз продлил антироссийские санкции до 31 января 2023 года из-за агрессии россии против Украины. Об этом сообщает пресс-служба совета ЕС.

"Эти санкции, впервые введенные в 2014 году в ответ на действия россии, дестабилизирующие ситуацию в Украине, были значительно расширены с февраля 2022 года в свете неспровоцированной и необоснованной военной агрессии россии против Украины", – говорится в сообщении.

В ЕС подчеркнули, что решительно осуждают российскую агрессию и снова призвали россию немедленно прекратить нападения на мирное население и безоговорочно вывести все свои войска и военную технику со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

Напомним, в Официальном журнале ЕС недавно появился текст седьмого пакета санкций в отношении российской федерации за вторжение в Украину.

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В статье: война с Россией
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