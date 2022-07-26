Евросоюз еще на полгода продлил экономические санкции против России

Евросоюз продлил антироссийские санкции до 31 января 2023 года из-за агрессии россии против Украины. Об этом сообщает пресс-служба совета ЕС.

"Эти санкции, впервые введенные в 2014 году в ответ на действия россии, дестабилизирующие ситуацию в Украине, были значительно расширены с февраля 2022 года в свете неспровоцированной и необоснованной военной агрессии россии против Украины", – говорится в сообщении.

В ЕС подчеркнули, что решительно осуждают российскую агрессию и снова призвали россию немедленно прекратить нападения на мирное население и безоговорочно вывести все свои войска и военную технику со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ.