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Лукашенко заявил, что украинцы сами поджигают собственные поля для "устрашающей картинки"

Общие новости
(1 голосов)

Деда снова понесло

Лукашенко заявил, что украинцы сами поджигают собственные поля для "устрашающей картинки"

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Новина українською

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Украина сама "поджигает боевыми вертолетами" собственные поля. Для создания так называемой "устрашающей картинки".

Его цитирует местное издание "Белта".

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"Критическая ситуация на мировом продовольственном рынке только усугубляется. Кадры горящих пшеничных полей, специально подожженных боевыми вертолетами наших южных соседей ради устрашающей картинки, никому не добавляют оптимизма", - сказал Лукашенко.

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В статье: Александр Лукашенко война с Россией
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Комментарии (2)
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kukarekin (Одесса)
26.07.2022 в 23:46
картофельный дятел дошиздипится
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олег донецьк Украіна (донецьк)
26.07.2022 в 23:40
е......я лапотная подстилка.место луке-..... в палате №6
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