Лукашенко заявил, что украинцы сами поджигают собственные поля для "устрашающей картинки"
Деда снова понесло
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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Украина сама "поджигает боевыми вертолетами" собственные поля. Для создания так называемой "устрашающей картинки".
Его цитирует местное издание "Белта".
"Критическая ситуация на мировом продовольственном рынке только усугубляется. Кадры горящих пшеничных полей, специально подожженных боевыми вертолетами наших южных соседей ради устрашающей картинки, никому не добавляют оптимизма", - сказал Лукашенко.
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Комментарии (2)
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kukarekin (Одесса)
26.07.2022 в 23:46
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олег донецьк Украіна (донецьк)
26.07.2022 в 23:40
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