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Бойцы военной контрразведки СБУ уничтожили ударными дронами три российских танка Т-72. ВИДЕО

Общие новости
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Эффектное видео работы украинских воинов

Бойцы военной контрразведки СБУ уничтожили ударными дронами три российских танка Т-72. ВИДЕО

Фото: УНИАН

Новина українською

Бойцы военной контрразведки СБУ уничтожили ударными дронами три российских Т-72.

Видеозапись успешных атак украинские воины опубликовали в соцсетях.

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В статье: война с Россией
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