Бойцы военной контрразведки СБУ уничтожили ударными дронами три российских танка Т-72. ВИДЕО
Эффектное видео работы украинских воинов
Фото: УНИАН
Бойцы военной контрразведки СБУ уничтожили ударными дронами три российских Т-72.
Видеозапись успешных атак украинские воины опубликовали в соцсетях.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Нужно больше. Десять команд готовы принять участие в следующем сезоне Второй лиги
- Включает в себя 8 пунктов. Источник показал протокол безопасности УПЛ
- Матч Фенербахче - Динамо покажет Телеканал 2+2 с 15-минутной задержкой
- Россияне атаковали Хмельницкий и Хмельницкую область
- Красотка дня. Украинская Анжелина Джоли защищает нашу страну в рядах ВСУ. ФОТО
- Криштиану Роналду увеличивает пенис с помощью инъекций ботокса
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти