Эрдоган едет к Путину: обсудят войну и "продуктовую сделку"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 5 августа встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Основной темой обсуждения будет война Россия против Украины.

Об этом сообщает турецкое агентство ANADOLU.

Отмечается, что Эрдоган в пятницу посетит Сочи с однодневным визитом.

Сообщается, что Эрдоган собирается в Сочи, чтобы обсудить с Путиным ситуацию в Украине и "продуктовую сделку".

Информацию подтвердил и спикер Путина Дмитрий Песков.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после обстрела российскими войсками порта в Одессе и дальше ожидает от всех участников "зернового соглашения" соблюдения своих обязательств.