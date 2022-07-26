Эрдоган едет к Путину: обсудят войну и "продуктовую сделку"
Президент Турции продолжает вести свою игру
фото из свободных источников
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 5 августа встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Основной темой обсуждения будет война Россия против Украины.
Об этом сообщает турецкое агентство ANADOLU.
Отмечается, что Эрдоган в пятницу посетит Сочи с однодневным визитом.
Сообщается, что Эрдоган собирается в Сочи, чтобы обсудить с Путиным ситуацию в Украине и "продуктовую сделку".
Информацию подтвердил и спикер Путина Дмитрий Песков.
Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после обстрела российскими войсками порта в Одессе и дальше ожидает от всех участников "зернового соглашения" соблюдения своих обязательств.
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