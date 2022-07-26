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Эрдоган едет к Путину: обсудят войну и "продуктовую сделку"

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Президент Турции продолжает вести свою игру

Эрдоган едет к Путину: обсудят войну и "продуктовую сделку"

фото из свободных источников

Новина українською

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 5 августа встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Основной темой обсуждения будет война Россия против Украины.

Об этом сообщает турецкое агентство ANADOLU.

Отмечается, что Эрдоган в пятницу посетит Сочи с однодневным визитом.

Сообщается, что Эрдоган собирается в Сочи, чтобы обсудить с Путиным ситуацию в Украине и "продуктовую сделку".

Информацию подтвердил и спикер Путина Дмитрий Песков.

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Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после обстрела российскими войсками порта в Одессе и дальше ожидает от всех участников "зернового соглашения" соблюдения своих обязательств.

В то же время в Кремле заявили, что ракетный удар по порту Одессы был направлен на военную инфраструктуру и никак не влияет на договоренности по вывозу зерна.

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В статье: Владимир Путин война с Россией Реджеп Тайип Эрдоган
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