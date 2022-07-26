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Россияне пытались наступать на Славянск, Краматорск, Бахмут. Сводка по фронтам за 26 июля

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Сводка Генштаба по положению на фронтах за 26 июля

Россияне пытались наступать на Славянск, Краматорск, Бахмут. Сводка по фронтам за 26 июля

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 26 июля.

Идут сто пятьдесят третьи сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях продолжается ограничение на посещение гражданским населением лесов в приграничных с Украиной районах республики Беларусь. Отмечается ведение воздушной разведки БПЛА оперативно-тактического уровня в приграничных районах Волынской области.

На Северском направлении враг осуществил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Зноб-Новгородское, Хреновка, Сеньковка и ряд других. Вел воздушную разведку возле Зноб-Новгородского.

На Харьковском направлении враг производил огненное поражение из ствольной и реактивной артиллерии в частности неподалеку от Борщевой Сосновки, Петровки, Рубежного, Мосьпанового, Чугуева, Светличного и Слатиного. Нанес авиаудары возле Залимана, Мосьпанова и Явирского. Силами разведывательной группы пытался раскрыть строительство обороны наших войск в районе населенного пункта Чеполь. Оккупанты обезврежены.

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На Славянском направлении противник обстрелял из ствольной, реактивной артиллерии и танков районы Норцовки, Долины, Грушувахи, Краснополья, Мазановки и других населенных пунктов. Пытался продвинуться неподалеку от Богородичного, успеха не имел, отошел.

На Краматорском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы вблизи Райгородка, Закотного, Серебрянки, Верхнекаменского, Выемки, Переездного и Белогоровки. Враг нанес авиаудару у Григоровки.

Безуспешно пытался разведать позиции сил обороны в районе Верхнекаменского.

Попытку оккупантов улучшить тактическое положение в районе Ивано-Дарьевки украинские воины успешно отбили и заставили врага бежать.

На Бахмутском направлении противник обстрелял военную и гражданскую инфраструктуру в районах Берестового, Соледара, Покровского, Веселой Долины, Вершины, Кодемы, Майорска и Торецкая. Цинично нанес авиационные удары непосредственно по населенным пунктам Покровское и Новолуганское.

Вражеские попытки штурмов в районах Берестового, Соледара и Семигорья наши защитники успешно отразили. Идут бои со штурмовой группой в районе Покровского.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий враг не вел. Совершал систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Веселое, Пески, Красногоровка, Новомихайловка, Павловка, Шевченко, Большая Новоселка, Новополь, Малиновка, Новоселовка, Новоандреевка, Малые Щербаки и ряд других.

Нанес авиаудары возле Малиновки. Также оккупанты вели штурмовые действия в районах сел Павловка и Благодатное. Получили отпор и с потерями отошли.

На Южнобужском направлении основные усилия противник продолжает сосредотачиваться на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения наших подразделений. Враг активно ведет воздушную разведку БпЛА и производит обстрелы вдоль линии столкновения.

У противника фиксируется системная проблема с пополнением личным составом – российская федерация уже пытается набрать наемников из числа граждан стран Центральной Азии, представителей отдаленных регионов и заключённых преступников.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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