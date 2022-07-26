Россияне пытались наступать на Славянск, Краматорск, Бахмут. Сводка по фронтам за 26 июля
Сводка Генштаба по положению на фронтах за 26 июля
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 26 июля.
Идут сто пятьдесят третьи сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.
На Волынском и Полесском направлениях продолжается ограничение на посещение гражданским населением лесов в приграничных с Украиной районах республики Беларусь. Отмечается ведение воздушной разведки БПЛА оперативно-тактического уровня в приграничных районах Волынской области.
На Северском направлении враг осуществил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Зноб-Новгородское, Хреновка, Сеньковка и ряд других. Вел воздушную разведку возле Зноб-Новгородского.
На Харьковском направлении враг производил огненное поражение из ствольной и реактивной артиллерии в частности неподалеку от Борщевой Сосновки, Петровки, Рубежного, Мосьпанового, Чугуева, Светличного и Слатиного. Нанес авиаудары возле Залимана, Мосьпанова и Явирского. Силами разведывательной группы пытался раскрыть строительство обороны наших войск в районе населенного пункта Чеполь. Оккупанты обезврежены.
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На Славянском направлении противник обстрелял из ствольной, реактивной артиллерии и танков районы Норцовки, Долины, Грушувахи, Краснополья, Мазановки и других населенных пунктов. Пытался продвинуться неподалеку от Богородичного, успеха не имел, отошел.
На Краматорском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы вблизи Райгородка, Закотного, Серебрянки, Верхнекаменского, Выемки, Переездного и Белогоровки. Враг нанес авиаудару у Григоровки.
Безуспешно пытался разведать позиции сил обороны в районе Верхнекаменского.
Попытку оккупантов улучшить тактическое положение в районе Ивано-Дарьевки украинские воины успешно отбили и заставили врага бежать.
На Бахмутском направлении противник обстрелял военную и гражданскую инфраструктуру в районах Берестового, Соледара, Покровского, Веселой Долины, Вершины, Кодемы, Майорска и Торецкая. Цинично нанес авиационные удары непосредственно по населенным пунктам Покровское и Новолуганское.
Вражеские попытки штурмов в районах Берестового, Соледара и Семигорья наши защитники успешно отразили. Идут бои со штурмовой группой в районе Покровского.
На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий враг не вел. Совершал систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Веселое, Пески, Красногоровка, Новомихайловка, Павловка, Шевченко, Большая Новоселка, Новополь, Малиновка, Новоселовка, Новоандреевка, Малые Щербаки и ряд других.
Нанес авиаудары возле Малиновки. Также оккупанты вели штурмовые действия в районах сел Павловка и Благодатное. Получили отпор и с потерями отошли.
На Южнобужском направлении основные усилия противник продолжает сосредотачиваться на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения наших подразделений. Враг активно ведет воздушную разведку БпЛА и производит обстрелы вдоль линии столкновения.
У противника фиксируется системная проблема с пополнением личным составом – российская федерация уже пытается набрать наемников из числа граждан стран Центральной Азии, представителей отдаленных регионов и заключённых преступников.
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