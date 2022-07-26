Кабмин просит правительство США о "газовом лендлизе" для Украины
Кабмин говорит, что это будет самая сложная зима в истории Украину
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Кабинет министров обратился к правительству США о предоставлении Украине "газового лендлиза", чтобы стабильно пройти отопительный сезон.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в Telegram.
"Приняли обращение правительства Украины к правительству Соединенных Штатов Америки о предоставлении нашему государству "газового лендлиза" для стабильного прохождения отопительного сезона", - написал глава правительства.
По словам Шмыгаля, подготовка к самой сложной зиме в истории страны продолжается. В этом процессе власти ищут все возможные инструменты, чтобы быть готовыми к любым сценариям.
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