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Кабмин просит правительство США о "газовом лендлизе" для Украины

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Кабмин говорит, что это будет самая сложная зима в истории Украину

Кабмин просит правительство США о "газовом лендлизе" для Украины

фото из свободных источников

Новина українською

Кабинет министров обратился к правительству США о предоставлении Украине "газового лендлиза", чтобы стабильно пройти отопительный сезон.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в Telegram.

"Приняли обращение правительства Украины к правительству Соединенных Штатов Америки о предоставлении нашему государству "газового лендлиза" для стабильного прохождения отопительного сезона", - написал глава правительства.

По словам Шмыгаля, подготовка к самой сложной зиме в истории страны продолжается. В этом процессе власти ищут все возможные инструменты, чтобы быть готовыми к любым сценариям.

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В статье: война с Россией Денис Шмыгаль
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