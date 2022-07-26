На россии заговорили о "трибунале" над Украиной. Хотят привлечь Иран, Сирию и Боливию

Страна-агрессор Россия хочет организовать собственный "международный трибунал" над Украиной за якобы ее "военные преступления против мира и безопасности человечества". Об этом сказал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью Российской газете.

Бастрыкин сразу констатировал, что "создание такого трибунала под эгидой ООН в текущей перспективе крайне сомнительно".

"Указанный вопрос более уместно было бы прорабатывать с российскими партнерами по таким организациям, как СНГ, ОДКБ, БРИКС, ШОС. Учреждение суда и его устава можно было бы оформить соглашением между Россией, странами-членами указанных организаций, "Донецкой" и "Луганской народными республиками"", – заявил он.

Также Бастрыкин считает, что к работе по формированию "международного органа правосудия" целесообразно привлечь и другие страны, которые "демонстрируют независимую позицию по украинскому вопросу". Среди таких государств он назвал Сирию, Иран и Боливию.

Напомним, Украина планирует создать единовременный международный трибунал для суда над высшим руководством России, в том числе и нынешним президентом РФ Владимиром Путиным.