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На россии заговорили о "трибунале" над Украиной. Хотят привлечь Иран, Сирию и Боливию

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На России хотят создать свой "трибунал", с блэкджеком и шлю*ами

На россии заговорили о "трибунале" над Украиной. Хотят привлечь Иран, Сирию и Боливию

Kremlin Pool

Новина українською

Страна-агрессор Россия хочет организовать собственный "международный трибунал" над Украиной за якобы ее "военные преступления против мира и безопасности человечества". Об этом сказал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью Российской газете.

Бастрыкин сразу констатировал, что "создание такого трибунала под эгидой ООН в текущей перспективе крайне сомнительно".

"Указанный вопрос более уместно было бы прорабатывать с российскими партнерами по таким организациям, как СНГ, ОДКБ, БРИКС, ШОС. Учреждение суда и его устава можно было бы оформить соглашением между Россией, странами-членами указанных организаций, "Донецкой" и "Луганской народными республиками"", – заявил он.

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Также Бастрыкин считает, что к работе по формированию "международного органа правосудия" целесообразно привлечь и другие страны, которые "демонстрируют независимую позицию по украинскому вопросу". Среди таких государств он назвал Сирию, Иран и Боливию.

Напомним, Украина планирует создать единовременный международный трибунал для суда над высшим руководством России, в том числе и нынешним президентом РФ Владимиром Путиным.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
26.07.2022 в 21:26
зі статті "На росії хочуть створити свій "трибунал", з блекджеком і повіями...
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