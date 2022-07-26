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CNN Türk: Путин просит Эрдогана работать с производителем Bayraktar и привлечь Россию

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Вскоре Эрдоган встретится с Путиным

CNN Türk: Путин просит Эрдогана работать с производителем Bayraktar и привлечь Россию

фото из свободных источников

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Президент России Владимир Путин просил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана помочь открыть завод по производству ударных беспилотников Bayraktar.

Об этом сообщает CNN Türk.

Сообщается, что Эрдоган рассказал на партийном совещании 25 июля, что Путин обратился к нему во время встречи в Тегеране с предложением заключить сделку с турецкой фирмой Baykar.

"Путин говорит: "Давайте работать вместе с Baykar", - сказал Эрдоган.

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Отмечается, что кроме Россия работать с компанией Baykar, создателем Bayraktar, хотят и Объединенные Арабские Эмираты.

Отметим, что недавно исполнительный директор турецкой компании Baykar Makina Халюк Байрактар ​​заявил, что никогда не разрешит продажу беспилотников России и поддерживает Украину в ее борьбе за суверенитет и независимость.

Также стоит отметить, что компания Baykar официально является независимой и не имеет никакого отношения к государству, однако ее совладелец и директор Сельджук Байрактар по стечению обстоятельств приходится зятем президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

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В статье: Владимир Путин война с Россией Реджеп Тайип Эрдоган
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