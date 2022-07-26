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В Чечне кадыровцев одели в новую форму с нашивками "На Киев" - ВИДЕО

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Тик-ток войска Кадырова в новом обмундировании

В Чечне кадыровцев одели в новую форму с нашивками "На Киев" - ВИДЕО

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

На форму российских оккупантов, подразделения которых формируются в Чечне, добавили надпись "На Киев".

Видеозапись с новым вариантом формы оккупантов была опубликована на "Радио Свобода".

СМИ отмечают, что на видео видны сотрудники полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова. По словам собеседника издания, подобные изменения коснулись формы ОМОН и других силовиков.

По данным издания, согласно обязательствам перед президентом Владимиром Путиным, Кадыров каждую неделю должен отправлять в Украину для участия в войне не менее 200 "добровольцев" из Чечни.

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В статье: война с Россией
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