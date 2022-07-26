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Politico: Зеленский назвал американским конгрессменам критические сроки освобождения Украины

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Следующие три-шесть недель будут решающими

Politico: Зеленский назвал американским конгрессменам критические сроки освобождения Украины

Telegram-канал Ермака

Новина українською

Украина должна вернуть территории, захваченные Россией, в течение следующих 3-6 недель, прежде чем сделать это станет намного труднее. Об этом сообщает Politico.

По словам главы Комитета вооруженных сил Палаты представителей США Адама Смита, который посещал Киев и встречался с президентом Владимиром Зеленским, украинские официальные лица заявили, что хотят достичь мирного соглашения с россиянами, но сначала они должны отвоевать земли, которые захватили оккупанты.

"Следующие три-шесть недель являются решающими", - сказал он, передавая главный месседж, который услышал от Зеленского и других.

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Он отметил, что этот период является важным, ведь зима с более низкими температурами и жестокими условиями замедлят боевые действия до жестокой войны на истощение.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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