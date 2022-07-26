На Николаевщине ВСУ сбили российский ударный дрон-камикадзе Ланцет
Который пытался атаковать радиолокационную станцию
Командування Повітряних Сил ЗСУ
26 июля воины Воздушного командования "Південь" сбили вражеский ударный беспилотный летательный аппарат типа "Ланцет", который пытался атаковать радиолокационную станцию в Николаевской области.
Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.
Отмечается, что максимальная скорость дрона-камикадзе составляет 110 км/ч при горизонтальном полете и 300 км/ч при атаке цели. Дальность действия – 40 км.
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