  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. На Николаевщине ВСУ сбили российский ударный дрон-камикадзе Ланцет
В тренде

На Николаевщине ВСУ сбили российский ударный дрон-камикадзе Ланцет

Общие новости
(2 голосов)

Который пытался атаковать радиолокационную станцию

На Николаевщине ВСУ сбили российский ударный дрон-камикадзе Ланцет

Командування Повітряних Сил ЗСУ

Новина українською

26 июля воины Воздушного командования "Південь" сбили вражеский ударный беспилотный летательный аппарат типа "Ланцет", который пытался атаковать радиолокационную станцию в Николаевской области.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Читайте такжеАрмия дронов: Украина подписала первые контракты на 260 млн гривен

Отмечается, что максимальная скорость дрона-камикадзе составляет 110 км/ч при горизонтальном полете и 300 км/ч при атаке цели. Дальность действия – 40 км.

На Николаевщине ВСУ сбили российский ударный дрон-камикадзе Ланцет - изображение 1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде