Кассационный суд окончательно подтвердил законность национализации ПриватБанка

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда окончательно подтвердил законность национализации "ПриватБанка".

Об этом сообщает официальный сайт банка.

Сообщается, что сегодня была удовлетворена жалоба "ПриватБанка", а также отменено решение судов предыдущих инстанций с отказом в иске связанной с бывшими владельцами банка компании "Триантал Инвестментс ЛТД". Она требовала признать незаконным распоряжение НБУ от 17.10.2016 о проверке "ПриватБанка".

Именно по итогам этой проверки Нацбанк выявил нарушения в работе менеджмента и бывших собственников банка, после чего пришел к выводу о необходимости национализации, чтобы избежать банкротства "ПриватБанка" и сохранить финансовую стабильность в стране.

Читайте также Лондонский суд отклонил иск братьев Суркисов во взыскании $350 млн по делу Приватбанка

"Это окончательное судебное решение по этому делу, являющееся важной составной частью судебной борьбы государственного "ПриватБанка" с бывшими собственниками в отношении законности национализации банка", - говорится в сообщении.

Напомним, в июне 2021 года законность национализации подтвердил Хозяйственный суд Киева, который отклонил иск бывшего главы правления Александра Дубилета. На сегодня он находится в розыске по делу о растрате средств "ПриватБанка".

До этого в мае 2021 года Банк Англии признал процедуру национализации "ПриватБанка".