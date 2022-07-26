Кассационный суд окончательно подтвердил законность национализации ПриватБанка
С национализацией банка вопрос закрыт
фото из свободных источников
Кассационный административный суд в составе Верховного Суда окончательно подтвердил законность национализации "ПриватБанка".
Об этом сообщает официальный сайт банка.
Сообщается, что сегодня была удовлетворена жалоба "ПриватБанка", а также отменено решение судов предыдущих инстанций с отказом в иске связанной с бывшими владельцами банка компании "Триантал Инвестментс ЛТД". Она требовала признать незаконным распоряжение НБУ от 17.10.2016 о проверке "ПриватБанка".
Именно по итогам этой проверки Нацбанк выявил нарушения в работе менеджмента и бывших собственников банка, после чего пришел к выводу о необходимости национализации, чтобы избежать банкротства "ПриватБанка" и сохранить финансовую стабильность в стране.
"Это окончательное судебное решение по этому делу, являющееся важной составной частью судебной борьбы государственного "ПриватБанка" с бывшими собственниками в отношении законности национализации банка", - говорится в сообщении.
Напомним, в июне 2021 года законность национализации подтвердил Хозяйственный суд Киева, который отклонил иск бывшего главы правления Александра Дубилета. На сегодня он находится в розыске по делу о растрате средств "ПриватБанка".
До этого в мае 2021 года Банк Англии признал процедуру национализации "ПриватБанка".
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