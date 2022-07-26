Зеленский получил Премию Уинстона Черчилля за лидерство

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон наградил Президента Владимира Зеленского премией сэра Уинстона Черчилля за лидерство. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Борис Джонсон отметил, что после начала полномасштабной войны России против Украины Владимир Зеленский доказал свое лидерство.

"Когда россияне начали наступать на Киев, вы знали, что будете их целью. Вы могли покинуть Киев, поскольку выживание Украинского государства тогда зависело от его выживания. Но вы избрали остаться в Киеве, с украинским народом, так же как Черчилль остался в Лондоне в 1940 году. И вы сказали тогда: "Мне нужно оружие", – напомнил глава правительства Великобритании.

По его словам, Владимир Зеленский, как в свое время Уинстон Черчилль, преодолевает сверхсложные испытания и вдохновляет своим лидерством.

Благодаря за награду Президент Украины отметил, что эта премия олицетворяет не только его усилия, но и героизм десятков тысяч украинцев и украинок, отличившихся в боях с российским агрессором.

"Эта награда была бы невозможна, если бы весь украинский народ не поднялся бы для защиты свободы от нападения тирании", – акцентировал Зеленский.

Он также убежден, что украинцы и европейская история всегда будут помнить тех, кто, не колеблясь пришел на помощь украинскому народу и идее свободы в целом. В частности, Президент отметил лидерство Бориса Джонсона.

Награда, которой был отмечен Глава Украинского государства, передана Послу Украины в Великобритании Вадиму Пристайко для ее отправки на родину.