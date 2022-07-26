На Тернопольщине вместо помощи армии псевдоволонтеры приобрели себе люксовые автомобили
Теперь им грозит от пяти до семи лет лишения свободы
прокуратура Тернопольщины
В Тернопольской области псевдоволонтеры на собственные нужды потратили почти 2 миллиона гривен, которые предварительно собрали у граждан. Два мужчины и женщина приобрели себе автомобили, мобильные телефоны, ювелирные изделия и другие ценности.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
"Расследованием установлено, что в начале войны обвиняемые за собранные на поддержку Вооруженных Сил Украины добровольные пожертвования приобрели для собственного использования перечень вещей на общую сумму около 2 млн грн", - говорится в сообщении. Как рассказали правоохранители, мошенники на собранные средства купили себе:
- Автомобили Range Rover и Audi Q5;
- мобильные телефоны;
- ювелирные изделия;
- другие материальные ценности.
Прокуратура уже передала дело в суд. По статье "Использование благотворительных пожертвований для личного обогащения во время военного положения" обвиняемым грозит от пяти до семи лет лишения свободы.
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