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На Тернопольщине вместо помощи армии псевдоволонтеры приобрели себе люксовые автомобили

Общие новости
(3 голосов)

Теперь им грозит от пяти до семи лет лишения свободы

На Тернопольщине вместо помощи армии псевдоволонтеры приобрели себе люксовые автомобили

прокуратура Тернопольщины

Новина українською

В Тернопольской области псевдоволонтеры на собственные нужды потратили почти 2 миллиона гривен, которые предварительно собрали у граждан. Два мужчины и женщина приобрели себе автомобили, мобильные телефоны, ювелирные изделия и другие ценности.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"Расследованием установлено, что в начале войны обвиняемые за собранные на поддержку Вооруженных Сил Украины добровольные пожертвования приобрели для собственного использования перечень вещей на общую сумму около 2 млн грн", - говорится в сообщении. Как рассказали правоохранители, мошенники на собранные средства купили себе:

  • Автомобили Range Rover и Audi Q5;
  • мобильные телефоны;
  • ювелирные изделия;
  • другие материальные ценности.

Прокуратура уже передала дело в суд. По статье "Использование благотворительных пожертвований для личного обогащения во время военного положения" обвиняемым грозит от пяти до семи лет лишения свободы.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Просто Толик (Одесса)
27.07.2022 в 00:11
Дети лейтенанта Шмидта : )
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