Нафтогаз объявил дефолт по еврооблигациям
В компании говорят, что выплаты заблокировало правительство
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НАК "Нафтогаз Украины" не осуществил выплату по своим еврооблигациям с погашением в 2022 и 2024 годах, допустив дефолт. В заявлении компании отмечается, что у нее были деньги, чтобы рассчитаться с бондхолдерами, но Кабинет министров не разрешил этого сделать.
Срок выплат по еврооблигациям Нафтогаза истек 26 июля.
21 июля Кабинет министров, раскритиковав правление Нафтогаза и действуя как общее собрание компании, своим распоряжением обязал ее согласовывать любые действия по еврооблигациям с правительством.
Нафтогаз заявил, что заблаговременно обратился к правительству с просьбой рассчитаться с бондхолдерами и описал риски и негативные последствия в случае дефолта.
Кабмин не согласился, а поручил компании начать второй раунд переговоров с инвесторами по реструктуризации долга.
"Таким образом правительство пошло на дефолт по еврооблигациям НАК "Нафтогаз Украины"", – заявили в компании.
Это означает, что компания теряет доступ к международному рынку капитала, а значит, правительство своим запретом на выплату "фактически взяло на себя полную ответственность за привлечение средств, необходимых для импорта природного газа для прохождения отопительного сезона 2022/2023".
Кабинет министров сегодня сообщил, что
11 июля Нафтогаз Украины за восемь дней до уплаты $350 млн по евробондам обратился к своим инвесторам с просьбой о реструктуризации долга. Компания предстала перед сложным выбором: отдать долг кредиторам или сохранить деньги, чтобы потом купить газ для отопительного сезона.
15 июля стало известно, что бондхолдерам Нафтогаза советуют отказать компании в отсрочке платежей. Сообщалось, что инвесторы потребуют полного погашения еврооблигаций Нафтогаза.
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