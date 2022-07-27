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Правительство США выделило $100 млн на подготовку украинских пилотов

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Это говорит о серьезности намерений США

Правительство США выделило $100 млн на подготовку украинских пилотов

t.me/kpszsu

Новина українською

В принятом Палатой представителей законопроекте об оборонном бюджете США на 2023 год заложено 100 млн долларов на обучение украинских пилотов, что свидетельствует о серьезности намерений страны.

Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина – Укринформ сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Был принят законопроект американским правительством о выделении 100 млн долларов на подготовку военных пилотов в 2023 году. Если правительство США выделяет средства на подготовку украинских пилотов на американских самолетах, значит это говорит о серьезности намерений США. И о том, что мы будем получать авиационную технику ", - сказал спикер.

Игнат отметил, что сейчас количество переданных самолетов не обнародуется. "Идут постоянные переговоры, пока решения окончательного у нас нет", - сказал он.

Напомним, что ранее двухпартийная группа сенаторов США призвала Пентагон рассмотреть вопрос о скорейшей передаче боевых самолетов Украине и обучении украинских летчиков на них.

Впоследствии руководство ВВС США подняло вопрос о возможности подготовки украинских пилотов в Соединенных Штатах и предоставлении Украине американского парка штурмовиков A-10 Warthog.

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В статье: война с Россией
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