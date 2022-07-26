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Байден завершил курс лечения от COVID-19

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Но пока что остается на изоляции

Байден завершил курс лечения от COVID-19

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент США Джо Байден завершил пятидневный курс лечения препаратом Paxlovid от коронавируса, теперь ему позволено начать заниматься физической активностью, сообщил врач Кевин О'Коннор.

"Президент Байден завершил пятидневный курс Paxlovid. Его симптомы практически полностью исчезли", – говорится в сообщении врача, распространенном Белым домом.

О'Коннор отметил, что президент США "по-прежнему остается на изоляции".

"Президент чувствует себя достаточно хорошо, чтобы восстановить физическую активность", – говорится в сообщении.

На прошлой неделе пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент США 21 июля получил положительный результат тестирования на коронавирус, пошел на изоляцию и продолжает исполнять обязанности по своей резиденции.

Байден прошел полный курс вакцинации COVID-19, а также принял две бустерные дозы вакцины.

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В статье: война с Россией Джо Байден
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