Байден завершил курс лечения от COVID-19
Но пока что остается на изоляции
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Президент США Джо Байден завершил пятидневный курс лечения препаратом Paxlovid от коронавируса, теперь ему позволено начать заниматься физической активностью, сообщил врач Кевин О'Коннор.
"Президент Байден завершил пятидневный курс Paxlovid. Его симптомы практически полностью исчезли", – говорится в сообщении врача, распространенном Белым домом.
О'Коннор отметил, что президент США "по-прежнему остается на изоляции".
"Президент чувствует себя достаточно хорошо, чтобы восстановить физическую активность", – говорится в сообщении.
На прошлой неделе пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент США 21 июля
Байден прошел полный курс вакцинации COVID-19, а также принял две бустерные дозы вакцины.
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