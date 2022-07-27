Президент Уганды вспомнил коммунистов и высказал поддержку России
Уганда - стратегический партнер России
фото из свободных источников
Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил о том, что его страна благодарна России.
"Россия всегда поддерживала африканское антиколониальное движение в течение последних ста лет, — сказал Мусевени. — Возможно, вам нравятся или не нравятся большевики, но что касается нас, мы ценим их, потому что они нас поддержали. Россия, Советский Союз поддерживали антиколониальное движение в Африке".
При этом президент Уганды считает неправильными призывов к Африке занять антироссийскую позицию.
"Мы им отвечаем: "Послушайте, вас не было с нами на протяжении последних ста лет, как мы можем автоматически занять антироссийскую позицию? Мы даже простили наших врагов, которые колонизировали нас. А как мы можем быть против тех, кто никогда не причинял нам вреда?" — сказал он.
Йовери Кагута Мусевени также подчеркнул, что его страна заинтересована в налаживании прямых поставок в Россию кофе, чая и бананов. Сейчас эти продукты поставляются на российский рынок через Западную Европу. Также глава страны заявил о том, что надеется на сотрудничество с Россией в сфере медицины, космических исследований и атомной энергетики, тем более, что Уганда располагает значительными природными запасами урана.
В ответ Сергей Лавров сказал, что Россия готова продавать нефть африканским странам, а также помогать им развивать собственную отрасль по переработке углеводородов.
Напомним, что визит Сергея Лаврова в Уганду состоялся в рамках большого африканского турне, в рамках которого он уже посетил Египет и Республику Конго.
Россия, которая находится в изоляционном круге большинства цивилизованных стран, пытается заручиться поддержкой африканских государств, у некоторых из которых натянутые отношения с Западом.
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