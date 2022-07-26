Зеленский призвал сообщать россиянам о количестве убитых оккупантов
Уже четыре месяца Россия не сообщает своим гражданам о потерях в рядах оккупантов
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Владимир Зеленский в своем традиционном ежедневном видеообращении обращении обратил внимание, что россияне не информируют свое общество об общих потерях оккупантов.
Он призвал украинцев доносить им информацию о почти 40 тысячах убитых захватчиков в Украине.
"Уже четыре месяца российское государство не сообщало своим гражданам никакой информации – даже отцензурированной – о потерях оккупационного контингента. Полное молчание. Ничего не публиковалось и не говорилось в многочисленных интервью и выступлениях на политическом и военном уровнях.
Впрочем, это количество уже почти 40 тысяч – столько человек российская армия потеряла убитыми за время от 24 февраля. А еще десятки тысяч раненых, искалеченных.
Если российское государство не говорит этого официально, и даже в общих чертах, то это означает, что каждый и каждая, кто сохранил какие-либо контакты в России или информационное влияние на их общество, должен доносить этот простой факт до тех, до кого может. 40 тысяч одних только убитых оккупантов", - сказал Зеленский.
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