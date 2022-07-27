Днепропетровщина и Харьков. россияне нанесли удар по украинским городам
К счастью, без жертв
Лукашук Telegram-канал
российские захватчики обстреляли два района Днепропетровщины – Никопольский и Криворожский. Об этом сообщили глава ОВА Валентин Резниченко и председатель областного совета Николай Лукашук. Ранена 54-летняя женщина. В городе Марганец повреждено 8 пятиэтажек, больница и детсад. Жертв нет.
Также оккупанты утром обстреляли Индустриальный район Харькова ракетами комплекса противовоздушной обороны С-300, зафиксировано два прилета. Спасатели уже разбирают завалы, об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
"Суспільне Харків" сообщает, что в городе прогремело три мощных взрыва, еще, по меньшей мере, три взрыва прогремели за пределами города. Более подробную информацию предоставил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов:
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