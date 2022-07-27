Удары – филигранные, повреждения – существенные. Подтверждены данные о залпах по Антоновскому мосту
HIMARS бьет точно
Trip Must Go On
В оперативном командовании "Юг" подтвердили, что украинские военные нанесли удары по Антоновскому мосту в захваченном Херсоне. Об этом в эфире телемарафона сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра сил охраны и обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
Украинские силы контролируют стратегически важные логистические и транспортные пути, которые имеют критическое значение для оккупантов.
"Работа нашей артиллерии настолько деликатна и ювелирна, что она больше направлена на деморализацию российского войска. Удары по Антоновскому мосту? Удары были, но они были филигранны. У нас все идет вперед. Мы двигаемся по тем стратегическим направлениям, которые себе очертили. И никому нас не остановить, даже врагу".
Оккупанты также подтвердили повреждения Антоновского моста.
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