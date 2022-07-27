На Херсонщине ВСУ зачистили от россиян еще одно село, сами орки уничтожили свой же вертолет Ка-52

Вооруженные силы Украины освободили и зачистили от оккупантов село Андреевка Херсонской области. Об этом сообщают оперативное командование "Юг" и генеральный штаб ВСУ. Авиацией нанесено 4 удара по врагу с применением самолетов штурмовой авиации, бомбардировщиков и вертолетов.

Поражены 4 опорных пункта врага в районе Андреевки, Белогорки и Благодатного. Таким образом, Андреевка освобождена и окончательно зачищена от российских оккупационных войск. Как и в Лозовом, где наши войска несколькими днями ранее надежно закрепили свои позиции.

Еще российско-оккупационные войска уничтожили собственный боевой вертолет Ка-52 в Херсонской области. В полдень 26 июля три российских боевых вертолета Ка-52 в районе Ольгиного намеревались атаковать наши подразделения, но нанесли поражение по своим. Поэтому на обратном пути их атаковали средства противовоздушной обороны самых же российских войск, оккупанты уничтожили один ударный Ка-52. Среди украинских военнослужащих потерь не было.