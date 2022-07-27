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Есть 40 тысяч убитых россиян. Генштаб ВСУ сообщил о потерях оккупантов за 26 июля

Общие новости
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(2 голосов)

40 тысяч раз по 200

Есть 40 тысяч убитых россиян. Генштаб ВСУ сообщил о потерях оккупантов за 26 июля

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Общие боевые потери противника с 24.02 по 27.07 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 40070 (+200) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1738 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3971 (+12) ед,
  • артиллерийских систем – 883 (+3) ед,
  • РСЗО – 258 (+0) ед,
  • средства ПВО – 117 (+0) ед,
  • самолетов – 222 (+0) ед,
  • вертолетов – 190 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 726 (+4),
  • крылатые ракеты – 174 (+0),
  • корабли / катера – 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2847 (+12) ед,
  • специальная техника – 75(+0).

Наибольшие потери противник понес на Криворожском направлении. Данные уточняются.

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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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Источник:
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Комментарии (2)
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олег донецьк Украіна (донецьк)
27.07.2022 в 11:01
главное не останавливаться
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0
0
tamerlan58 (Львов)
27.07.2022 в 10:35
Чим більше- тим краще !
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