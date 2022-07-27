Есть 40 тысяч убитых россиян. Генштаб ВСУ сообщил о потерях оккупантов за 26 июля
40 тысяч раз по 200
Генштаб ЗСУ
Общие боевые потери противника с 24.02 по 27.07 ориентировочно составили:
- личного состава – около 40070 (+200) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1738 (+1) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3971 (+12) ед,
- артиллерийских систем – 883 (+3) ед,
- РСЗО – 258 (+0) ед,
- средства ПВО – 117 (+0) ед,
- самолетов – 222 (+0) ед,
- вертолетов – 190 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 726 (+4),
- крылатые ракеты – 174 (+0),
- корабли / катера – 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2847 (+12) ед,
- специальная техника – 75(+0).
Наибольшие потери противник понес на Криворожском направлении. Данные уточняются.
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Источник:facebook.com/GeneralStaff.ua
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Комментарии (2)
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олег донецьк Украіна (донецьк)
27.07.2022 в 11:01
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tamerlan58 (Львов)
27.07.2022 в 10:35
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