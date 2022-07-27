Джонсон будет баллотироваться на пост генсека НАТО – ему может помешать Макрон
Вот это поворот
Photo – Valeria Mongelli (Bloomberg)
Борис Джонсон не хочет уходить из большой политики и баллотируется на пост генсека НАТО, об этом сообщают авторитетные британские издания. Действующий генеральный секретарь Йенс Столтенберг уходит в отставку в сентябре следующего года, при этом правящие консерваторы Великой Британии поддержали кандидатуру Джонсона на его место.
Борис также может получить поддержку США из-за недоверия к чиновникам из ЕС, а также благодаря "ястребиной" позиции в рамках украинского вопроса.
Тем не менее, Джонсон может столкнуться с видением президента Франции. Неназванный чиновник Минобороны Великой Британии заявил, что, скорее всего, Макрон наложит вето на попытку Джонсона стать генсеком НАТО, так как решения в Альянсе принимаются единогласно.
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