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Джонсон будет баллотироваться на пост генсека НАТО – ему может помешать Макрон

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Вот это поворот

Джонсон будет баллотироваться на пост генсека НАТО – ему может помешать Макрон

Photo – Valeria Mongelli (Bloomberg)

Новина українською

Борис Джонсон не хочет уходить из большой политики и баллотируется на пост генсека НАТО, об этом сообщают авторитетные британские издания. Действующий генеральный секретарь Йенс Столтенберг уходит в отставку в сентябре следующего года, при этом правящие консерваторы Великой Британии поддержали кандидатуру Джонсона на его место.

Борис также может получить поддержку США из-за недоверия к чиновникам из ЕС, а также благодаря "ястребиной" позиции в рамках украинского вопроса.

Тем не менее, Джонсон может столкнуться с видением президента Франции. Неназванный чиновник Минобороны Великой Британии заявил, что, скорее всего, Макрон наложит вето на попытку Джонсона стать генсеком НАТО, так как решения в Альянсе принимаются единогласно.

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В статье: война с Россией Борис Джонсон Эммануэль Макрон Йенс Столтенберг НАТО
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Источник:
telegraph.co.uk

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Комментарии (1)
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tamerlan58 (Львов)
27.07.2022 в 10:36
Макрон - купа гною !
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