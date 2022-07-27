Появилось видео после залпов по Антоновскому мосту. Также ВСУ ударили на Херсонщине в ж/д мост

Появилось первое видео Антоновского моста после его обстрела. Сейчас он перекрыт, рашисты не пускают туда даже легковушки. Сейчас там создалась пробка. Ранее начальник пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк отмечала, что целью ВСУ не является разрушение всего украинского моста. Цель наших военных – разрушение планов врага.

Железнодорожный мост через Днепр в Херсонской области также получил повреждения при обстреле со стороны вооруженных сил Украины, об этом заявил заместитель председателя местной ОВА.

Оккупанты уже заявили, что будут пользоваться понтонными мостами, но нужно отметить, что их пропускная способность намного ниже, если сравнивать с обычным мостом. Также понтоны гораздо более уязвимы к ракетным ударам.