"Марчелло, welcome back". Ким намекнул на возвращение известного украинского генерала в Николаев

На вероятное возвращение на юг Украины генерала Дмитрия Марченко, успешно руководившего обороной региона в начале российского вторжения, намекнул глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Он опубликовал короткий пост в своем телеграм-канале утром в среду, 27 июля:

"Марчелло, Welcome back!"

В считанные минуты публикация собрала более 6 тысяч одобрительных реакций подписчиков. Также возвращение генерала подтвердили в областной военной администрации, как отмечает "Суспільне".

Похоже, Марченко возвращается в Николаев, чтобы участвовать в обороне области или в контрнаступлении на Херсонщине, как отмечают местные журналисты. Возвращение на юг якобы было личной инициативой генерала, с которой он обратился к Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.

Напомним, что генерал-майор Дмитрий Марченко, первые полтора месяца войны отвечавший за оборону Николаева и всего Южнобужского направления, был переведен на иной участок фронта для выполнения другой важной задачи.