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США ускорят передачу оружия и будут лечить раненых солдат ВСУ в своем госпитале

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США ускорят передачу оружия и будут лечить раненых солдат ВСУ в своем госпитале

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Владимир Зеленский призвал США в ближайшие недели передать Украине как можно больше военной помощи, чтобы не затягивать военные действия до начала зимы и не позволить россиянам закрепиться.

В то же время глава Пентагона Ллойд Остин заверил министра обороны Украины Алексея Резникова, что США как можно скорее передадут Украине дополнительные четыре высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS. Американцы ускорят процесс передачи оружия для ВСУ.

Также отметим, что министр обороны США Ллойд Остин одобрил лечение раненых украинских военных в военном госпитале Соединенных Штатов в Германии. Об этом сообщает CNN. План позволяет одновременно лечить до 18 раненых солдат в региональном медицинском центре Ландштуль, крупном госпитале в Германии, где годами лечат военнослужащих США, получивших ранения во время боя.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский Алексей Резников Ллойд Остин
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Источник:
politico.com

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